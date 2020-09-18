قائمة أفضل 5 سيارات رياضية يابانية.. هل سيارتك بينها؟

قدمت مصانع السيارات اليابانية مجموعة مميزة من الموديلات الرياضية بأحدث النسخ لعامي 2020 و2021، شملت موديلات من تويوتا ونيسان وهوندا.

وعرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز 5 سيارات رياضية يابانية الصنع أعلن عنها خلال عام 2020، كان من ضمنها موديلات تطرح بداية من 2021 المقبل.

بدأ الموقع القائمة، بطراز هوندا Honda Civic Type R، بنسخته الأحدث لعام 2020، والتي تعتبر الجيل الخامس الذي يطرح من طراز سيفيك هاتش باك الرياضي القوي.

وتتوفر هذه النسخة من الطراز بمحرك توربيني قوي بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة تتخطى الـ300 حصان.

وجاء ضمن أفضل السيارات اليابانية الرياضية التي طرحت من موديلات 2020 طراز مازدا Mazda Miata MX-5، وقدمته ماركة مازدا بمحرك 181 حصانا، مع عزم دوران 151 لفة/قدم، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 31,670 ألف دولار.

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من بعدها جاء ضمن القائمة من ماركة تويوتا، طراز 86 الرياضي المميز، الذي طرحته الماركة اليابانية لتعزز من أسطولها للسيارات الرياضية، ويتوفر بمحرك بقوة 205 أحصنة، ويطرح بسعر افتتاحي 27,060 ألف دولار.

ومن الموديلات التي أعلن عنها خلال عام 2020 الجاري، وتطرح بداية من 2021، نسخة طراز تويوتا سوبارو الرياضي الجديدة، التي أعلنت عنها الماركة اليابانية بمحرك ينتج قوة 255 حصانا، ويتوفر للبيع بتكلفة تبدأ من 43,945 ألف دولارا.

من بعده جاء في ختام القائمة، طراز GT-R Nismo من ماركة نيسان، الذي أعلن عنه خلال عام 2020 الجاري ويطرح للبيع بداية من عام 2021، ويعمل بمحرك بقوة 600 حصان مع عزم دوران 481 لفة/قدم.



