أفضل 10 شاحنات في تاريخ فورد.. رحلة مصورة

تميزت شركة فورد لصناعة السيارات، بأنها من أبرز شركات السيارات على مستوى الولايات المتحدة والعالم في تصنيع الشاحنات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز الشاحنات التي طرحتها فورد عبر تاريخها، وبدئها بشاحنة فورد Ford F1 الكلاسيكية موديل عام 1948، وكانت من اوائل الشاحنات الـ "بك أب" التي تطرحها فورد، وعملت بمحرك V8، ينتج قوة 100 حصان.

ثم جاءت شاحنة فورد Ford F-100 التي طرحتها فورد في حقبة السبعينيات، وكان من الشاحنات التي يسهل تحسينها مع مرور الزمن، وحتى الآن ما زالت تستخدم مع تعديلها.

ومن حقبة السبعينيات أيضا، جاءت ضمن قائمة "هوت كارز" من أفضل الشاحنات التي طرحتها ماركة فورد، شاحنة Ford F-250 التي كشف عنها في عام 1970، وكانت تعمل بمحرك فئة V8 بسعة 7.5 لتر ينتج قوة 460 حصانا.

ومن حقبة الثمانينات ضمت القائمة، شاحنة فورد Ford-150 نسخة عام 1986، التي طرحتها فورد بقوة عزم غير مسبوقة، جعلتها من أوائل شاحنات فورد الـ HD.

بعدها جاء ضمن القائمة، شاحنة F-150 Lightning نسخة عام 2004، التي كان ظهورها الأول في التسعينيات، وطرحت هذه النسخة من الشاحنة بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر، وقوة 380 حصانا.

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ومن أبرز الشاحنات التي طرحتها فورد وأقواها على الإطلاق، جاءت ضمن القائمة شاحنة Ford F-450 Harley-Davidson التي طرحتها فورد عام 2009، كنسخة خاصة بالتعاون مع ماركة الدراجات النارية "هارلي دافيدسون".

ومن بعدها جاءت ضمن القائمة، شاحنة فورد Ford F-650 التي طرحت بقدرات تحصينية بنسختها لعام 2018، ومحرك عملاقة يعمل بالديزل.

ثم جاءت ضمن قائمة "هوت كارز" نسخة عام 2019 من شاحنة Ford Ranger Raptor، التي طرحتها فورد للأسواق بمحرك ديزل بسعة 2.2 لتر، قدرات تمكنها من اقتحام الطرق الوعرة.

ثم شاحنة فورد Ford F-150 Raptor بنسختها لعام 2020، التي طرحت بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 ينتج قوة 450 حصانا ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات، ويتوفر من هذه الشاحنة للبيع فئتان، الافتتاحية هي فئة SuperCab بسعر 55,150 ألف دولارا، والفئة الأعلى هي فئة SuperCrew بسعر 57,785 ألف دولارا.

وفي ختام القائمة جاءت شاحنة فورد F-150 Super Snake، بنسختها الأحدث لعام 2020 والتي توفر بمحرك فئة V8 بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة تصل لـ 770 حصانا.



