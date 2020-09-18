شيفروليه كمارو ZL1 الرياضية.. سيارة القدرات الخارقة

نافست ماركة شيفروليه ضمن سوق السيارات الرياضية، خلال عام 2020، بطرحها للنسخة الأحدث من موديل كمارو ZL1 الرياضي، بقدرات وإمكانيات خارقة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد من شيفروليه، شمل الكشف عن قوة محركه، والتكلفة الرسمية التي يتوفر بها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالكشف عن تعديلات نسخة 2020 من طراز كمارو ZL1، وأفاد بأن الطراز بنسخته الجديدة يعتبر نسخة تحديث لمنتصف الجيل، وشمل تحسينات على تصميمه الخارجي.

الأسعار

قال موقع "كار أن درايفر"، إن الفئة المتوفرة من طراز كمارو ZL1، هي الفئة الكوبيه، وتطرح للبيع بالأسواق بسعر 63 ألف دولار.





المحرك

وكان الجزء الأهم في عرض مواصفات طراز شيفروليه كمارو ZL1 لعام 2020، مواصفات محركه الخارق، وذكر الموقع أن الطراز يتوفر بمحرك "سبور تشارج"، بسعة 6.2 لتر، وقوة 650 حصانا، مع عزم دوران 650 لفة/قدم.

ويمنح المحرك طراز كمارو القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 127 ميلا في الساعة.

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استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز كمارز ZL1، يستهلك من الوقود معدل جالونا واحدا لكل 14 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 20 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

ومن الداخل يتمتع الطراز بمساحة داخلية تكفي لأربعة ركاب، غير أن الرحابة تتوفر بشكل أكبر بالمقعدين الأماميين، اللذان يحظيان مساحة امتداد سفلى للأقدام تصل لـ 43.9 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ 38.5 بوصة.





التقنيات

ويحظى طراز كمارو بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8 بوصة، يدعمها نظام معلوماتي من تطوير شركة شيفروليه باسم 3 Plus System، يدعمه أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لوصلات USB، وخاصية إنترنت لاسلكي، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 9 مكبرات صوتية من ماركة BOSE الفخمة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز كمارو ZL1، بالكشف عن انظمة الامن المساعدة للسائق به، وتشمل خاصية رصد المنطقة العمياء خلف السيارة، ونظام رصد للحركة لتنبيه السائق.

بالإضافة لنظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام استشعار يساعد السائق عن قيامه بركن السيارة مثبت في خلفيتها.