شاهد مواصفات سيارة محمد صلاح.. نجم ليفربول ينجو من حادث

تعرض نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، لحادث بسيارته، خلال تواجده بالقرب من مدينة "نتسفورد" الأسبوع الماضي، على ما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن سيارة محمد صلاح، وهي من طراز "بنتلي كونتيننتال جي تي"، تعطلت على أحد الطرق السريعة، بعدما حدث ثقب في أحد إطاراتها، مضيفة أن دورية مرورية، تدخلت لتقديم المساعدة للنجم المصري.

وفيما يلي عرض لكافة مواصفات وقدرات هذه السيارة المميزة بنسختها الحالية لعام 2020، قدمه موقع "كار باظ" المختص بأخبار السيارات.

الأسعار

طراز "بنتلي كونتيننتال جي تي" تتوفر منه للبيع بنسخته لعام 2020، 4 فئات بأسعار وقدرات مختلفة، الفئة الافتتاحية V8 تتوفر بسعر 202,500 دولار، والفئة التي تليها W12 تتوفر بسعر 218,900 ألف دولار، ثم فئة V8 First Edition التي تتوفر بسعر 250,265 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز continental-gt هي فئة W12 First Edition التي تتوفر بسعر 266,665 ألف دولارا.





المحرك

كما تتوفر السيارة بأكثر من محرك على حسب فئاتها، فتتور منها فئة تعمل بمحرك W12 بسعة 6.0 لتر، توربيني مزدوج ينتج قوة 626 حصانا مع عزم دوران 664 لفة/قدم، وناقل سرعة dual-clutch مزود بـ 8 سرعات، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 207 ميل في الساعة.

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كما تتوفر فئات من السيار تعمل بمحرك V8 أقل في القوة، بسعة 4.0 لتر، ينتج 542 حصانا مع عزم دوران 568 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صف حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 198 ميلا في الساعة.





استهلاك الوقود

ويستهلك الطراز بفئاته العاملة بمحرك V8 معدل وقود بجالون واحد لكل 16 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا واحد لكل 26 ميلا يقطعها على الطريق السريع، وجالون لكل 19 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريقين.









التقنيات

ومن الداخل، يحظى الطراز بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة معلوماتية بقياس 12.3 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، يدعمها نظام تشغيل أبل كار بلاي، وخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون عدد يتراوح بين 12 و18 مكبرا صوتيا من ماركة Bang & Olufsen.



