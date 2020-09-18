وحوش الـSUV.. قائمة 2020 المؤهلة لاقتحام الطرق الوعرة

خلال عام 2020، قدمت مجموعة من كبرى شركات السيارات عددا من موديلات SUV التي تميزت بتمتعها بقدرات اقتحام الطرق الوعرة، واختراق المناطق الغير ممهدة ضمن فئات OFF-ROAD.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة بأبرز الموديلات التي طرحت بهذه المواصفات على مدار عام 2020، وبدأ الموقع القائمة بطراز Sequoia TRD Pro المميز من تويوتا، الذي يتوفر بمحرك V8 ينتج قوة 381 حصانا، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، مع توفر نظام دفع رباعي.

ومن تويوتا أيضا، جاء طراز 4Runner الذي طرحته تويوتا كموديل SUV، بقدرات دفع رباعي، وخصصته للطرح بداية من عام 2021 المقبل، ويتوفر هذا الطراز بمحرك ذو سعة 4.0 لتر من فئة V6 مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ5 سرعات.

ومن بعده جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، طراز G-CLASS، الذي قدمت منه مرسيدس فئة مجهزة لاقتحام الطرق الوعرة لعام 2020، ويعمل بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 ينتج قوة 416 حصانا، مع عزم دوران 450 لفة/قدم.

ومن ماركة لكزس اليابانية، جاء ضمن قائمة أفضل موديلات SUV مجهزة للطرق الوعرة في 2020، طراز LX، الذي وفرت منه لكزس فئة مجهزة بعزم شديد، ويعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 383 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا خلال 7.2 ثانية.

ومن لكزس أيضا، جاء ضمن القائمة، طراز GX، الذي طرحته ضمن فئات SUV بقدرات اقتحام للطرق الوعرة، ومحرك فئة V8 بسعة 4.6 لتر، ينتج قوة 301 حصان، مع عزم دوران 329 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.2 ثانية.

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من بعده جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، نسخة 2020 من طراز Range Rover التي طرحت بقدرات لاقتحام الطرق الغير ممهدة، والذي يتوفر بقعادتين مختلفين من العجلات ونظام دفع رباعي يمكنه من اقتحام الطرق الوعرة.

ومن لاند روفر أيضا جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، نسخة 2020 الجديدة من طراز لاند روفر "ديسكفري"، الذي طرح بمحرك فئة V6 بسعة 3.0 لتر وينتج قوة 340 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.





ومن ماركة جييب جاء ضمن القائمة طراز Wrangler، الذي طرحت جييب نسخته لعام 2020، بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة، ويعمل بمحرك فئة V6 بقوة 3.6 لتر، ينتج قوة 285 حصانا، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.





ومن بعده ضمن القائمة، جاء من ماركة جييب أيضا طراز "جراند شيروكي تريلهوك"، الذي طرح بخيارات عدة من المحركات، تشمل محرك فئة V6 بقوة 285 حصانا وسعة 3.5 لتر، ومحرك V8 بسعة 5.7 لتر، وقوة 360 حصانا.





ومن جييب جاء طراز آخر في ختام القائمة "كار أند درايفر"، طراز Renegade Trailhawk، الذي طرحته الماركة الأمريكية بمحرك بقوة 180 حصانا، وسعة 2.4 لتر، كما تتوفر منه فئات عاملة بمحرك توربيني بسعة 1.3 لتر وينتج قوة 177 حصانا.



