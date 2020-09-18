تعرف على أسعار هيونداي أكسنت آر بي بعد الزيادة الجديدة

كتب: باسل الحلواني
أخطرت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار السيارة هيونداي أكسنت آر بي المجمعة محلياً.
وبلغت قيمة الزيادة الجديدة ألف جنيه على جميع فئات السيارة التي تتوافر في السوق المحليةبـ 4فئات من التجهيزات، ليصبح سعر الفئة الأولى 206 ألف جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثانية 216 ألف جنيه.
وبلغ سعر الفئة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 221 ألف جنيه، أما سعر الفئة الرابعة "الأعلى تجهيزاً" فأصبح 241 ألف جنيه.
وتعتمد هيونداي أكسنت آر بي، على سواعد محرك سعة ١٦٠٠ سي سي بقوة ١٢٥ حصان، مع عزم أقصى ١٥٦ نيوتن متر عند ٤٢٠٠ لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.
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