"جي بي غبور أوتو" تفتتح فرعاً جديداً لـ "فابريكا"

كتب: باسل الحلواني
افتتحت شركة جي بي غبور أوتو، الرائدة في قطاع السيارات في مصر، فرعاً جديداً لـ "فابريكا"، بالشيخ زايد، على مساحة ألفين متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى حوالي مئة سيارة، وذلك في إطار إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم سوق السيارات المستعملة.
انطلقت "فابريكا "في عام 2014 بهدف مساعدة العملاء على بيع
وتخضع جميع السيارات الخاصة بـ "فابريكا" لفحص فني لجميع أجزاءها، ويعمل الفريق الفني المُدرَّب على أعلى مستوى على إعادة تهيئة السيارات لتستوفي الشروط عالية المستوى المتعلقة بالميكانيكا والكهرباء والراحة والسلامة، لكي تقدم للعميل بحالة أقرب إلى حالة السيارات الجديدة.
و تشتري "فابريكا" السيارات المستعملة لجميع الماركات والموديلات بسعر عادل وواقعي، وذلك بعد خضوعها للفحص الفني مما يسهم في تسعيرها بصورة صحيحة وتقديم سعر مناسب لصاحب السيارة ووفقًا لقيمتها في السوق.
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