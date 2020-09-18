مرسيدس تكشف عن شاحنة هيدروجينية بقوة 900 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن شاحنة GenH2 الهيدروجينية الاختبارية المخصصة للرحلات الطويلة، ويصل وزن الشاحنة العملاقة إلى 40 طن مع قدرتها على حمل 25 طن، وتصل السعة الإجمالية لخزانات الهيدروجين السائل إلى 80 كيلوجرام.

كما تم تزويد الشاحنة ببطارية كهربائية 70 كيلوواط\س، مع محركين كهربائيين بقوة إجمالية قصوى 900 حصان وعزم دوران يتعدى 4000 نيوتن متر في وضعيات محددة، ولكن المعدلات الطبيعية تتراجع إلى حوالي 624 حصان وعزم دوران 3,000 نيوتن متر.

ويصل مدى الشاحنة الهيدروجينية إلى 1000 كيلومتر لكل خزان، مع اعتماد الشاحنة على خزانين، ما يعني مدى إجمالي 2000 كيلومتر، ما يجعلها ممتازة ومناسبة للرحلات الطويلة.

وقد أكدت مرسيدس على تطوير الموديل الإنتاجي للشاحنة وطرحه في الأسواق خلال 3-5 أعوام.

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