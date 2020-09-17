أكثر 10 سيارات "كونفرتابل" استهلاكا للوقود في العالم.. جاجوار بلا منازع

قد تغري السيارات ذات السقف المكشوف، المعروفة تجاريا باسم "كونفرتابل" عشاق امتلاك السيارات الرياضية الفارهة، ذات التصميم الأنيق، ولكن امتلاك سيارة من هذه الفئة يكلف مالكها الكثير من الإنفاق بسبب ما تستهلكه من وقود بمعدل مرتفع.

وهذا ما كشف عنه تقرير موقع "هوت كارز"، الذي ضم أكثر 10 سيارات "كونفرتابل"، تستهلك من الوقود من مختلف الماركات العالمية المصنعة لهذا النوع من الموديلات.

وبدأ الموقع القائمة بطراز Jaguar F-TYPE R AWD Convertible من ماركة جاجوار البريطانية، الذي يعمل بمحرك 5.0 لتر وينتج قوة 550 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ويستهلك من الوقود جالون واحد لكل 23 ميل يقطعهم مجتمعين ما الطريق داخل المدن والطريق السريع.

ومن بعده بالقائمة، جاء طراز Mustang GT Premium Convertible ضمن فئات "كونفرتابل"، من ماركة فورد، العامل بمحرك v8 بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة 460 حصان، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات، ويستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 23 ميل مجتمعين يطقعهم ما بين الطريق بالمدن والطريق السريع.

ومن بعده جاء من ماركة مرسيدس طراز AMG C 63 S AMG C 63 RWD Cabriolet ضمن فئات كونفرتابل، العامل بمحرك V8 توربيني مزدوج بسعة 4.0 لتر، ونقال سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات، ويستهلك من الوقود جالون واحد لكل 22 ميل يقطعهم ما بين المدن والطرق السريعة.

ومن مرسيدس أيضا جاء طراز AMG S 65 AMG S 65 RWD Cabriolet، العامل بمحرك توربيني مزدوج فئة V12، بسعة 6.0 لتر، ينتج قوة 621 حصان، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات، ويستهلك من الوقود معدل جالون لكل 21 ميل ما بين الطريقين مجتمعين.

وطراز آخر من مرسيدس جاء ضمن القائمة، هو طراز AMG GT C Roadster، العالم بمحرك توربيني مزدوج، فئة V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 550 حصان، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ 7 سرعات، ويستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 20 ميل يقطعهم ما بين الطريقين مجتمعين.

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ومن ماركة شيفروليه جاء ضمن القائمة طراز Camaro ZL1 Convertible العامل بمحرك V8 بقوة 650 حصان وسعة 6.2 لتر، وناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات، ويستهلك من الوقود جالون واحد لكل 20 ميل يقطعهم ما بين طريق المدن والطريق السريع.

ومن شيفروليه أيضا جاء ضمن القائمة، طراز Corvette ZR1 Convertible العامل بمحرك فئة V8 ينتج قوة 755 حصان بسعة 6.2 لتر وناقل سرعة يدوي مزود بـ7 سرعات، ويستهلك من الوقود جالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم ما بين الطريقين مجتمعين.

ثم جاء طراز Dawn Base من ماركة رولز رويس، العامل بمحرك V12 بسعة 6.6 لتر، ينتج قوة 563 حصان، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات، ويستهلك من الوقود جالون لكل 18 ميل.

ومن ماركة لامبورجيني جاء ضمن القائمة طراز Huracan RWD Spyder العامل بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر، ينتج قوة 573 حصان، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ7 سرعات، ويستهلك من الوقود معدل جالون لكل 18 ميل.

وفي ختام القائمة، من ماركة لامبورجيني أيضا، جاء طراز Aventador S Roadster، العامل بمحرك فئة V12 بسعة 6.5 لتر، بقوة 730 حصان، ويستهلك من الوقود جالون واحد لكل 16 ميل.



