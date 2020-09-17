موجز العين للسيارات.. أكثر 10 سيارات مبيعا وانطلاق التاكسي الطائر

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لحماية السيارة من الداخل من آشعة الشمس القوية، قدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز 5 ماركات لأغطية الزجاج التي تقي السيارة من الداخل من آشعة الشمس.

ضمن فئات "كروس أوفر"، شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات، كان من أبرزها طراز مازدا CX-3، ومنافسه ضمن نفس الفئة جيب "رينيجاد".

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خلال العقد المنقضي نجحت مجموعة مميزة من السيارات في حصد أعلى معدل من المبيعات على مدار السنوات العشر الأخيرة، ما جعلها السيارات الأعلى شعبية.

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن خطة مستقبلية طموحة، تطرح خلالها مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية بـ7 موديلات على مدار العقد الجاري.

النرويج من أكثر الدول التي تمثل تحديثا للموديلات الكهربائية لبرودة الطقس بها وتأثير ذلك سلبيا على عمل البطاريات والمحرك، ما يتطلب وجود سيارات كهربائية قوية يمكنها مواجهة هذا التحدي.

بدأت شركة فولوكوبتر Volocopter الألمانية الناشئة استقبال أول طلبات الحجز للصعود على متن مروحيتها الكهربائية الجديدة التي تُعد الأولى من نوعها والمكونة من 18 مروحية صغيرة.