أفضل 5 أغطية لزجاج السيارات تقي من الشمس

لحماية السيارة من الداخل من أشعة الشمس القوية، قدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز 5 ماركات لأغطية الزجاج التي تقي السيارة من الداخل من أشعة الشمس.

وقال الموقع الأمريكي في تقريره أن هذه الأغطية الواقية للزجاج، هي الأفضل وفقا لتقييمات المستهلكين عبر منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة "أمازون".

وبدأ الموقع بالغطاء الواقي للزجاج الأفضل ضمن هذه القائمة، وهو من ماركة LEXEN 2-Ply، المصنع من خامة الكاربون في أجود أنواعاها.



وتحدث الموقع عن مواصفات هذا النوع من أغطية زجاج السيارات الواقية، وقال إنه يتوفر بقياس 40 X 100 بوصة، وتتوفر منه قطع مكونة في صناعتها من نسبة أقمشة الخيم الكثيفة، بنسبة تتراوح بين 5% و50%.

كما يتوفر هذا النوع من غطاء زجاج السيارة باللون الأسود، وتصل قدرته على حجب أشعة الشمس لنسبة 99%، وهو مضاد للخدش وغير حاجز لموجات بث الراديو لداخل السيارة.

ويحظى هذا النوع من أقمشة العزل الواقية على زجاج السيارة بنسبة تقييم من عملاء أمازون بدرجة تتراوح بين 4.3 و5 نجوم.

النوع الثاني الأفضل بين هذه القائمة، جاء أيضا من ماركة LEXEN 2-Ply، ولكنه مصنع من خامة السيراميك، و وتتوفر منه قطع مكونة في صناعتها من نسبة أقمشة الخيم الكثيفة، بنسبة تتراوح بين 5% و45%، ويتوفر باللون الأسود فقط مع تصنيعه بتقنية النانو العازلة بشكل كامل لحرارة الشمس.

Advertisements

ويحظى هذا النوع من أغطية زجاج السيارات العازلة بدرجة تقييم من عملاء موقع أمازون، تتراوح بين 4.1 و 5 نجوم.

في المركز الثالث، جاءت ماركة أغطية الزجاج الواقية MotoShield Pro، المصنعة من خامة السيراميك عالية الجودة، ويتوفر بسمك 2 مليمتر، ويطرح باللون الفضي، كما تتوفر منه قطع مكونة في صناعتها من نسبة أقمشة الخيم الكثيفة، بنسبة تتراوح بين 5% و 75%.

ويحجم نسبة 99% من الأشعة فوق البنفسجية، و نسبة 99% من حرارة الشمس، وصديق للبيئة، ويحظى هذا النوع من أغطية زجاج السيارات بتقييم من عملاء أمازون يصل لـ4 نجوم.

الماركة الرابعة التي ذكرها "موتور وان" في قائمته، هي ماركة TRUE LINE Automotive، وتتلخص مميزاته في توفر قطع منه مكونة في صناعتها من نسبة أقمشة الخيم الكثيفة، بنسبة تتراوح بين 5% و 50%، ويحظى بتقييم من عملاء أمازون 3.9 نجوم.

في ختام القائمة، جاء غطاء زجاج السيارات من ماركة JNK NETWORKS، وتتوفر منه تصمميات لكافة أنواع النوافذ الجانبية والخلفية، كما تتوفر منه قطع مكونة في صناعتها من نسبة أقمشة الخيم الكثيفة، بنسبة تتراوح بين 5% و 30%، ويحظى بتقييم من عملاء أمازون 3.9 نجوم.



