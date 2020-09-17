تفوق عالمي للمملكة باستخدام تقنية «الاهتزازات التحذيرية» على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة النقل السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المملكة هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط ومن أول خمس دول بالعالم في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية للسيارات.

وأوضحت وزارة النقل أنه تم تغطية مسافة قدرها 58,408 كم بتقنية الاهتزازات التحذيرية، التي تعمل على تنبيه قائدي السيارات عن طريق اهتزاز السيارة عند خروجها عن المسار، وذلك في الخالات التالية: