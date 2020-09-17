رائحة السيارات الجديدة قد تُصبح غير قانونية قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – الكثير منا يحب رائحة السيارات الجديدة بغض النظر عن نوع السيارة التي تقودها، والتي تكون مزيجاً من رائحة البلاستيك والجلود والسجاد الجديد، لكن هل تعلم أن هذه الرائحة قد تجعلك مريضاً؟

تم اكتشاف ثمانية مواد تنبعث من داخل السيارة الجديدة وهي مركبات عضوية متطايرة، وهي الأسيتالديهيد والتولوين والبنزين وإيثيل بنزين والفورمالدهيد والستايرين والأكرولين والزيلين، وكل هذه المواد ليس من المفترض أن يتم استنشاقها.

يقول أحد الخبراء إن هذه المركبات العضوية المتطايرة لا تتبخر فقط وتختفي، حيث تمتصها أسطح السيارة الداخلية لتتبخر مرة أخرى في اليوم التالي، وقد يستمر وجودها في السيارة لفترة طويلة، في حين تشتمل أعراض استنشاقها بكثرة ضيق التنفس والغثيان والصداع والتعب والدوخة وأكثر من ذلك، لذا الحل السريع للتخلص منها هو ترك سيارتك في الشمس مع فتح النوافذ.

من جانبهم، يعتقد المشرعون أن ذلك الحل ليس كافياً، حيث وضعت حكومة كوريا الجنوبية معايير محلية لهذه المركبات العضوية المتطايرة في عام 2007، وقد اتخذت اليابان وروسيا موقفاً مشابهاً، وحتى الآن، فإن ذلك ليس قانوناً متعارف عليه، لكن قد يصبح كذلك قريباً، ليتم إجبار شركات صناعة السيارات على التخلص من هذه المركبات التي تُعطي للسيارة الجديدة رائحتها المميزة قبل بيعها.

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