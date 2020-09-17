- 1/22
- 2/22
- 3/22
- 4/22
- 5/22
- 6/22
- 7/22
- 8/22
- 9/22
- 10/22
- 11/22
- 12/22
- 13/22
- 14/22
- 15/22
- 16/22
- 17/22
- 18/22
- 19/22
- 20/22
- 21/22
- 22/22
الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بورش ماكان فيس ليفت مجدداً في صور تجسسية أثناء اختبارها، مع ظهور المقصورة بشكل واضح لأول مرة.
التغييرات هادئة بعض الشيء، وتشمل مقود جديد مماثل لباناميرا فيس ليفت، مع كونسول أوسط جديد مماثل لموديل كايين، والتخلي عن الأزرار المتعددة لصالح الضوابط اللمسية.
من الصعب ملاحظة التغييرات الجمالية الخارجية، ولكن التمويهات على المصابيح الأمامية ربما تشير إلى تحديثها، مع تمويهات أخرى على المكان المتوسط بين الشبك والمصد الأمامي.
لا توجد معلومات عن المحركات بعد، ولكن من الغالب استمرار نفس المحركات الحالية، وقد يتم تحديث بعضهم أو إضافة محرك جديد، كما تعمل بورش على نسخة كهربائية لماكان بشاسيه جديد مشترك مع اودي وأربع محركات كهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بورش ماكان فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.