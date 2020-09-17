بورش ماكان فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بورش ماكان فيس ليفت مجدداً في صور تجسسية أثناء اختبارها، مع ظهور المقصورة بشكل واضح لأول مرة.

التغييرات هادئة بعض الشيء، وتشمل مقود جديد مماثل لباناميرا فيس ليفت، مع كونسول أوسط جديد مماثل لموديل كايين، والتخلي عن الأزرار المتعددة لصالح الضوابط اللمسية.

من الصعب ملاحظة التغييرات الجمالية الخارجية، ولكن التمويهات على المصابيح الأمامية ربما تشير إلى تحديثها، مع تمويهات أخرى على المكان المتوسط بين الشبك والمصد الأمامي.

لا توجد معلومات عن المحركات بعد، ولكن من الغالب استمرار نفس المحركات الحالية، وقد يتم تحديث بعضهم أو إضافة محرك جديد، كما تعمل بورش على نسخة كهربائية لماكان بشاسيه جديد مشترك مع اودي وأربع محركات كهربائية.

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