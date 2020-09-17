توضيح بشأن موعد رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “إبراهيم الروساء” المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، عن بدء تشغيل المطارات الدولية من جديد بعد قرار السماح بالسفر للفئات المستثناة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا.

وأوضح الرؤساء أنه سيتم تحديد موعد رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل بالتنسيق مع وزارة الصحة وعدة جهات حكومية أخرى قبل 30 يوماً من تاريخ 1 يناير المقبل، داعياً المسافرين للدخول إلى منصات الهيئة لمعرفة الضوابط.

وأكد الروساء أنه لن يدخل الغير السعوديين إلى المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى ضرورة تحقق جميع المسافرين من المتطلبات الصحية المطبقة في الدول المغادر إليها، والاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال هذا الرابط.