“رسمياً” تحديد موعد إطلاق رنج روفر الكهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – التقارير التي تقول أن جاكوار لاندروفر تعمل على نسخة كهربائية بالكامل من رنج روفر ليست جديدة، حيث أكدت الشركة ذلك رسمياً وسيتم الكشف عنها مع جاكوار XJ الكهربائية الجديدة كلياً، وستشتركان في نفس المنصة.

وفقاً لمكالمة هاتفية اطلعت عليها مجلة أوتوكار، فقد قال المدير المالي لجاكوار لاندروفر، أدريان مارديل، للمستثمرين أنه سيتم الكشف عن السيارتين الكهربائيتين في أكتوبر ونوفمبر بدلاً من أغسطس وسبتمبر كما كان مخططاً، وتحدث أيضاً عن سيارة أخرى غير معروفة تُدعى “MLA MID” والتي تم تأجيل الكشف عنها أيضاً.

طمأن المدير المالي المستثمرين قائلاً أن العمل على تطوير الجيل التالي من رنج روفر ورنج روفر سبورت لم يتم تأجيله أثناء الإغلاق، مضيفاً أن العمل على ديفندر 90 يسير أيضاً كما هو مخطط له.

من جانبه، سأل أحد المستثمرين عن خطط صانعة السيارات لموديلاتها المستقبلية وخطتها لخفض عددها لتقليل التكاليف، ليُلمح مارديل إلى أن جاكوار لاند روفر ستقلل عدد الفئات لموديلاتها المستقبلية في محاولة لتوفير المال.

في الختام، قال مارديل أيضاً أن ديفندر الجديدة ستُباع بشكل جيد، خاصة مع وجود العديد من الإصدارات الجديدة في طور التطوير، حيث تتوقع جاكوار لاندروفر أن تبيع ما يصل إلى 100,000 سيارة ديفندر سنوياً.

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