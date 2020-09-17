هيونداي سانتاكروز بيك أب تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور توقعية لهيونداي سانتاكروز بيك أب القادمة بتصميم مستوحى بشكل واضح من توسان 2022 الجديدة كلياً. وقد صرحت هيونداي بالفعل أن سانتاكروز ستكون مبنية على توسان، ويعني ذلك مشاركة الشاسيه وربما المحركات، كما أن الصور التجسسية الأخيرة لسانتاكروز أشارت إلى مقدمة مشابهة نوعاً ما لتوسان 2022. في الصور التوقعية نرى نفس المصابيح الخلفية المتصلة والشبك الأمامي الجريء والخطوط الحادة للجسد، ولكن من الصعب الجزم بأننا سنرى كل هذا في سانتاكروز الإنتاجية. Advertisements وستبدأ هيونداي بإنتاج سانتاكروز بيك أب في ولاية ألاباما الأمريكية خلال 2021.

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