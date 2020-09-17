استدعاء 348 سيارة مازدا CX-9 لخلل في الوسادة الهوائية الأمامية

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 348 سيارة مازدا CX-9 موديلات 2018، مشيرة إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

ويأتي هذا الاستدعاء لوجود خلل في التوصيلات الكهربائية قد يؤدي إلى عدم خروج الوسادة الهوائية الأمامية للراكب، ما يزيد من خطر الإصابة مع احتمالية تعطل إشارات الإنعطاف ونظام تشغيل المحرك، قد يؤدي إلى وقوع حادث.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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