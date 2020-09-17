فورد F-150 الكهربائية تصل في عام 2022+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن فيديو تشويقي لـ F-150 الكهربائية، معلنة عن خططها لبناءها في منشأة قيد الإنشاء بولاية ميشيغان الأمريكية، والذي تم وضع حجر الأساس لها اليوم باستثمار بقيمة 700 مليون دولار (3.375 مليار ريال) على أن تبدأ الشركة في إنتاجها بحلول منتصف 2022.

لم تكشف الشركة عن الكثير من المعلومات عن البيك اب الكهربائية القادمة، لكنها قالت أنها ستُخضعها لعشرات الآلاف من الساعات من الاختبارات وستقطع ملايين الكيلومترات من الاختبارات المعملية والواقعية، كما ستحتوي على محركان كهربائيان يولدان قوة أكبر من أي F-150 أخرى متوفرة اليوم.

تصريحات فورد تعني أن F-150 الكهربائية ستكون أقوى من F-150 رابتر 2020، والتي تستمد قوتها من محرك ايكوبوست V6 سعة 3.5 لتر بقوة 450 حصان و691 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما تعد الشركة بأن تحصل البيك اب الكهربائية على تسارع وقدرة سحب مميزة.

في الختام، أضافت صانعة السيارات الأمريكية أن F-150 الكهربائية سيكون لديها صندوق تخزين أمامي عملاق يُضيف سعة إضافية لنقل البضائع، كما يُمكن تحديث برمجياتها عبر الهواء.

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