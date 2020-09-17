مقارنة "شيقة" بين جيب Renegade ومازدا CX-3.. من الفائز؟

ضمن فئات "كروس أوفر"، شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات، كان من أبرزها طراز مازدا CX-3، ومنافسه ضمن نفس الفئة جيب "رينيجاد".

وقدم موقع "كار باظ" المختص بأخبار السيارات، مقارنة تفصيلية تبرز سمات الطرازين، من قوة محرك ومواصفات ومساحة داخلية وتقنيات.

الأسعار

تحدث الموقع في البداية عن التكلفة التي يطرح بها الطرازين، وقال إن طراز مازدا، تتوفر منه فئة وحيدة للبيع بالأسواق، هي فئة "سبورت"، بسعر 20 ألفا و640 دولارا.

في حين يتوفر من طراز جيب "رينيجاد" 5 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية منه هي فئة "سبورت" تتوفر بسعر 22,375 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Orange Edition التي تتوفر بسعر 24,395 ألف دولار.









المواصفات

قارن الموقع بعد ذلك بين مواصفات الطرازين، وبدأ بطراز "رينيجاد"، الذي يتوفر بطول 166.6 بوصة، وارتفاع 66.5 بوصة، وعرض بحد أقصى يصل لـ 74.2 بوصة، وقاعدة عجلات بقياس 101.2 بوصة.

في حين يتوفر طراز مازدا بمواصفات خارجية تشمل الطول الذي يصل لـ 168.3 بوصة، وارتفاع 60.7 بوصة، وعرض بحد اقصى 69.6 بوصة، وقاعدة عجلات بقياس 101.2 بوصة.

المحرك

ذكر الموقع ضمن المقارنة قوة محركات الطرازين، وقال ان طراز مازدا يعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 148 حصان مع عزم دوران 146 لفة/قدم، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8 ثوانٍ وتصل سرعته القصوى لـ110 أميال في الساعة.

أما طراز جيب "رينيجاد"، فتتوفر لديه عدة خيارات للمحرك، من ضمنها محرك بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 180 حصانا مع عزم دوران 175 لفة/قدم، ومحرك آخر بسعة 1.3 لتر توربيني ينتج قوة 177 حصانا مع عزم دوران 210 لفة/قدم.

ويمكن لطراز جييب التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 9 ثوانٍ.









استهلاك الوقود

ذكر الموقع بعد ذلك في المقارنة، معدل استهلاك الطرازين للوقود، وقال إن طراز جيب بفئاته العامل بمحرك ذو سعة 1.3 لتر تستهلك جالون لكل 24 ميل على طريق المدن، وجالون لكل 32 ميل على الطريق السريع وجالون لكل 27 ميل يقطعهم ما بين الطريقين مجتمعين.

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وفئاته العامله بمحرك بسعة 2.4 لتر، تستهلك جالون لكل 21 ميل على طريق المدن، وجالون لكل 29 ميل على الطريق السريع وجالون لكل 24 ميل ما بين الطريقين مجتمعين.

في حين يستهلك طراز مازدا CX-3 جالون لكل 29 ميل يقطعهم على طريق المدن، وجالون لكل 34 ميل يقطعهم على الطريق السريع وجالون لكل 31 ميل يقطعهم ما بين الطريقين مجتمعين.

المساحة الدخلية

قارن الموقع بعد ذلك بين المساحة الداخلية بالطرازين، وبدأ بطرا مازدا، الذي يتمتع من الداخل بمساحة تكفي لـ5 ركاب، ومساحة امتداد سفلى للأقدام بالمقاعد الامامية تصل لـ41.7 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ 38.4 بوصة.

وللمقاعد الخلفية يتوفر بطراز مازدا مساحة امتداد سفلى للأقدام تصل لـ 35.0 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ 37.2 بوصة.

أما طراز جيب، فيكفي من الداخل أيضا لخمسة ركاب، مع مساحة امتداد سفلى للأقدام بالمقاعد الامامية تصل لـ41.2 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ41.1 بوصة.

وللمقاعد الخلفية يتوفر بطراز جييب مساحة امتداد سفلى للأقدام تصل لـ35.1 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ40.5 بوصة.









التقنيات

قارن الموقع بعد ذلك بين القدرات التقنية المضافة للطرازين، وبدأ بطرا جيب، الذي يحظى بنظام معلوماتي يشمل الآتي، شاشة معلومات يتراوح قياسها ما بين 4 و 7 بوصة، وأنظمة تشغيل أبل كارب بلاي وأندرويد أوتو، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 9 مبكرات من ماركة "كينوود".

في حين يتوفر طراز مازدا بشاشة بقياس ثابت، 7 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية توصيل بالهواتف عبر بلوتوث، ووصلات USB، وأيضا نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية.









الأمن والحماية

اختتم موقع "كار باظ" المقارنة بين الطرازين، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق بهما، وبدأ بطراز مازدا CX-3، الذي يحظى بأنظمة تشمل نظام رصد المنطقة العمياء ورصد الحركة خلف السيارة، ونظام الفرامل التلقائية التي تفعل عند الطوارئ، ويدعمها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام.

أما طراز جيب "رينيجاد"، فيحظى بأنظمة مثل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام مساعد للركن، ونظام مساعد للحفاظ على المسار، ونظام رصد الحركة خلف السيارة.