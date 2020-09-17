عرض اليوم الوطني من الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوفاق لتأجير السيارات باليوم الوطني.. مثل ما عودناكم وعشان نشارككم الاحتفال، ابتداءً من 17/9/2020، استمتع بالتالي: سيارة شيفروليه سبارك موديل 2019 بـ 90 ريال في اليوم + خصم لعضويتك

15% خصم على الدفع الإلكتروني على جميع الفئات

50% خصم على الشحن بين المدن

الكيلومتر المفتوح مجاناً *سعر الكيلومتر المفتوح والشحن بين المدن على الموقع والتطبيق يشمل الخصم شروط العرض: يسري العرض من 17 – 26 سبتمبر 2020.

تطبق الشروط والأحكام. للحجز: اضغط هنا تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور Advertisements صورة العرض:

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