ما نوع السيارة التي يجوز للمقيم امتلاكها؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن نوع السيارة التي يجوز لغير السعوديين امتلاكها أثناء إقامتهم في المملكة. وجاء في استفسار المتابع: “هل يحق للمقيم تملك سيارة ايسوزو ديمكس غمارة ام لا؟”، لتتجاوب إدارة المرور عبر تويتر قائلة: “تنص المادة التاسعة فقرة 3 من نظام المرور على أنه يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي فقط”.

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