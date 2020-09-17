“تقرير” فولكس واجن قد تبيع شركة بوجاتي!

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير إلى اهتمام مجموعة فولكس واجن ببيع بوجاتي لشركة Rimac الكرواتية المصنعة للسيارات الرياضية الكهربائية، وفي المقابل ستحصل فولكس واجن على حصة أكبر من أسهم ريماك.

ويُذكر أن بورش تمتلك بالفعل حصة 15.5% في ريماك، وقد أشارت مصادر لمجلة Car أن مدراء فولكس واجن وافقوا على الصفقة بالفعل وكل المتبقي الآن موافقة المجلس الرقابي للمجموعة.

وستستفيد فولكس واجن بتقنيات وخبرة ريماك في المجال الكهربائي، وربما تتجه بوجاتي لمستقبل كهربائي صريح هي الأخرى تحت إطار ريماك في حالة نجاح الصفقة.

وقد ردت بوجاتي رسمياً على الخبر بقولها: “لا تعليق لدينا الآن، ولكن نؤكد أن بوجاتي حققت أرباحاً في العامين الماضيين، ونحن متجهون لتجاوز مبيعات العام الماضي في 2020 رغم الوباء”.

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