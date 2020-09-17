لكزس RX 2021 تحصل على نسخة سبورت بتحديثات جمالية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن نسخة RX سبورت الجديدة للسوق الأوروبي بتحديثات جمالية خفيفة مقارنة بباقي المجال، مثل لمسات كروم للشبك الأمامي الأسود، وجنوط 20 إنش جديدة. كما حصلت RX سبورت على حزمة إيروديناميكية للخارجية لتحسين انسيابية ورشاقة السيارة، وبالانتقال للداخل أضافت لكزس جلود Tahara الصناعية التي وصفتها الشركة بـ “منتجات قوية التحمل ولا تحتوي على أي مواد حيوانية، مع الاحتفاظ بمظهر ونعومة الجلود الطبيعية”. وستتوفر RX سبورت بالتقنيات المتعددة المتوفرة في مجال RX 2021، مثل شاشة لمسية 12.3 إنش بالتحكم الصوتي، وخاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وتطبيق أبل كاربلاي والمزيد. كما ستتوفر النسخة بأنظمة سلامة لكزس + الحديثة التي تشمل التفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد المشاة وراكبي الدراجات ليلاً أو نهاراً، وستنطلق السيارة في نهاية الشهر الحالي. Advertisements

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