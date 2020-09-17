أكثر 10 سيارات مبيعا خلال عقد.. الصدارة لـ"تويوتا" و"هوندا"

خلال العقد المنقضي نجحت مجموعة مميزة من السيارات في حصد أعلى معدل من المبيعات على مدار السنوات العشر الأخيرة، ما جعلها السيارات الأعلى شعبية.

وجمع موقع "هوت كارز" السيارات الـ10 الأعلى تحقيقا للمبيعات على مدار السنوات الـ10 الماضية، وضمت نسخة 2012 من طراز تويوتا "كامري"، الذي أعلنت تويوتا وصول عدد الموديلات المصنعة منه في عام 2012 لـ200 مليون نسخة، وخلال السنوت العشر الماضية باعت تويوتا من هذا الطراز 3.7 مليون نسخة.

ومن بعدها بالقائمة جاء طراز هوندا أكورد، الذي نجحت الماركة اليابانية في بيع 3,253,987 مليون نسخة منه على مدار السنوات العشر الماضية.

ومن هوندا أيضا جاء ضمن القائمة، طراز "سيفيك" المميز، الذي نجحت ماركة هوندا في بيع 3.219,718 مليون نسخة منه على مدار السنوات العشر الماضية.

ومن تويوتا جاء ضمن القائمة طراز آخر، هو طراز "كورولا" المميز، الذي نجحت الماركة اليابانية في بيع 3,118,350 مليون نسخة منه على مدار العقد الماضي.

ومن ماركة نيسان اليابانية، جاء ضمن القائمة، طراز ألتيما، الذي باعت منه الماركة اليابانية 2,804,601 مليون نسخة على مدار السنوات العشر الماضية.

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ومن ماركة فورد، جاء ضمن قائمة "هوت كارز"، طراز "فيوشن"، الذي باعت منه الماركة الامريكية 2,447,740 مليون نسخة على مدار السنوات العشرة الماضية.

من بعده جاء ضمن القائمة، طراز Malibu السيدان من ماركة شيفروليه الذي بيعت منه 1,897,095 مليون نسخة على مدار العقد المنقضي.

ومن ماركة هيونداي الكورية الجنوبية، طراز Sonata جاء ضمن قائمة "هوت كارز"، الذي بيعت منه 1,810,871 مليون نسخة على مدار السنوات العشر الماضية.

ثم جاء طراز جولف من ماركة فولكسفاجن الألمانية، الذي بيعت منه 446,260 ألف نسخة على مدار العقد الماضي.

وفي ختام القائمة، جاء طراز تسلا Model 3 الكهربائي المميز، الذي ذكر موقع "هوت كارز" أن الماركة الأمريكية باعت منه 605,085 ألف نسخة على مدار السنوات العشر الماضية.



