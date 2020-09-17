التحالف تدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/9/17 06:36 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/9/17 06:36 م بتوقيت أبوظبي

أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وقال المُتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط". ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.

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