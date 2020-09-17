كيا تقتحم سوق السيارات الكهربائية بـ7 موديلات

أحمد جمال أحمدالخميس 2020/9/17 03:31 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن خطة مستقبلية طموحة، تطرح خلالها مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية بـ7 موديلات على مدار العقد الجاري.
ووفقا لموقع "موتور وان"، فإن كيا أعلنت عن 7 موديلات كهربائية تنتوي طرحهم بحلول عام 2027، عبر لقطات تشويقية جديدة، قامت بالإعلان عنها رسميا.
ومن اللقطات التشويقية، يتضح أن الموديلات الكهربائية السبع المرتقبة، يتضمنها على الأقل 3 موديلات ضمن فئات "كروس أوفر".
وقال الموقع الأمريكي، إن هذه الخطة أعلنت عنها كيا باسم Plan S، ومن ضمن أهدافها، أن تمتلك كيا ما لا يقل عن 11 سيارة كهربائية بالأسواق بحلول 2025.
وأعلن عن تفاصيل خطة كيا المستقبلية، مديرها التنفيذي "هو سانج سونج"، في مؤتمر صحفي بالبث الافتراضي من داخل مصنع كيا بمدينة Hwasung الكورية.
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