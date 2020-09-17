منافسة ملتهبة للسيارات الكهربائية في دولة أوروبية باردة

النرويج من أكثر الدول التي تمثل تحديثا للموديلات الكهربائية لبرودة الطقس بها وتأثير ذلك سلبيا على عمل البطاريات والمحرك، ما يتطلب وجود سيارات كهربائية قوية يمكنها مواجهة هذا التحدي.

ووفقا لموقع "إنسايد إي في"، فإنه منذ بداية سبتمبر الجاري، عادت مبيعات السيارات للانتعاش بالنرويج من جديد في فترة ما بعد كورونا، وشمل ذلك مبيعات السيارات الكهربائية.

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وأوضح الموقع المختص بأخبار السيارات الكهربائية، أن مبيعات السيارات الكهربائية بالنرويج بحلول سبتمبر الجاري، هيمن عليها ثلاثة موديلات، جاء في مقدمتها طراز ID.3 من فولكسفاجن، الذي تلقى 692 طلب حجز للشراء منذ بداية الشهر.

ومن بعده في المركز الثاني، جاء طراز تسلا موديل 3 الذي وصل عدد طلبات حجزه للشراء، 577 نسخة منذ بداية الشهر، وفي المركز الثالث طراز فولفو بولستر 2 الكهربائي بـ 492 طلب حجز للشراء.

وفي المركز الرابع جاء طراز أودي Audi e-tron بعدد طلبات حجز للشراء وصلت لـ 286 طلبا.