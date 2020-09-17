تعرف على اجراءات دخول القادمين إلى البحرين عبر جسر الملك فهد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مملكة البحرين عن إجراءات دخول القادمين إليها عبر جسر الملك فهد، مؤكدة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصحيّة الصادرة عن الجهات المعنية الخاصة بفيروس كورونا.

وشملت هذه الإجراءات خضوع القادمين عبر الجسر لفحص فيروس كورونا على الجسر ذاته ودفع 60 ديناراً بحرينياً قيمة التكلفة، إلى جانب تحميل تطبيق “مجتمع واعي” والتسجيل فيه، ويتم استثناء القادمين من هذا الإجراء حال كانت نتيجة الفحص سلبية وتم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر التطبيق، حيث تسري نتيجة الفحص لمدة 72 ساعة من وقت إجراؤه.

وفي حالة إيجابية الإصابة بفيروس كورونا سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية، ونوهّت مملكة البحرين على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ويُرجي الاتصال برقم 444 واتباع التعليمات عند الشعور بارتفاع حرارة الجسم أو فقدان حاستي الشم والتذوق أو الكحة.