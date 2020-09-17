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تعرف على شرط دخول غير السعوديين إلى المملكة في ظل الكورونا

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “إبراهيم الرؤساء” المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، أنه لن يُسمح بدخول غير السعوديين لأي مطار من المطارات بالمملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس .

وأكد على ضرورة موثوقية التقرير الطبي الخاص بخلو القادم إلى المملكة من فيروس كورونا، ولهذا يجب أن يكون هذا التقرير من جهة معتمدة، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن مستجدات كورونا.

وأضاف الرؤساء أن جميع القادمين إلى المملكة سيخضعون للحجر المنزلي بالتنسيق مع وزارة الصحة، كاشفاً عن إصدار دليل إرشادي يتضمن التوجيهات والضوابط والالتزامات المطلوبة من المسافرين.

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