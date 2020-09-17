عبور الحيوانات من الأماكن الغير مخصصة لهم مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عبور أصحاب الحيوانات الطرق بحيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لهم.
وأشارت الإدارة إلى أن عبور الحيوانات من الأماكن الغير مخصصة لهم وبدون تنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تركها سائبة على الطرقات مخالفة مرورية تتراوح الغرامة المالية لها بين 5000 و10,000 ريال سعودي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحيوانات السائبة تُعد خطراً على مستخدمي الطرق وتتسبب بخسائر مادية وبشرية، لذا على ملاكها مسؤولية إبعادها عن الطرق.
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