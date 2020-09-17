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عبور الحيوانات من الأماكن الغير مخصصة لهم مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت –  حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عبور أصحاب الحيوانات الطرق بحيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لهم.

وأشارت الإدارة إلى أن عبور الحيوانات من الأماكن الغير مخصصة لهم وبدون تنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تركها سائبة على الطرقات مخالفة مرورية تتراوح الغرامة المالية لها بين 5000 و10,000 ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحيوانات السائبة تُعد خطراً على مستخدمي الطرق وتتسبب بخسائر مادية وبشرية، لذا على ملاكها مسؤولية إبعادها عن الطرق.

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