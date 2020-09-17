ستروين تكشف عن سيارة خدمية كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات ستروين، عن سيارتها الخدمية الصندوقية e-Jumper، والتي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وتعد السيارة منافساً شرساً لأيقونة مرسيدس eVito، وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة تعتمد على سواعد محرك

كهربائي بقوة 96 كيلووات/120 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر.

وتتوفر للسيارة بطارية ليثيوم أيون سعة 37 كيلووات ساعة تصل إلى مدى السير

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200 كلم، وبطارية أخرى سعة 70 كيلووات ساعة تصل بها السيارة إلى مدى السير 340 كلم، وفي أحسن الأحوال يستغرق شحن 80% من سعة البطارية حوالي ساعة.

ولم تحدد ستروين، حتى الآن الموعد الرسمي لطرح السيارة الجديدة في الأسواق، وكذلك لم تعلن عن الأسعار المقررة.