ستروين تكشف عن سيارة خدمية كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات ستروين، عن سيارتها الخدمية الصندوقية e-Jumper، والتي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.
وتعد السيارة منافساً شرساً لأيقونة مرسيدس eVito، وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة تعتمد على سواعد محرككهربائي بقوة 96 كيلووات/120 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر.
وتتوفر للسيارة بطارية ليثيوم أيون سعة 37 كيلووات ساعة تصل إلى مدى السير
ولم تحدد ستروين، حتى الآن الموعد الرسمي لطرح السيارة الجديدة في الأسواق، وكذلك لم تعلن عن الأسعار المقررة.
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