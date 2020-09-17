اخبار السيارات

ستروين تكشف عن سيارة خدمية كهربائية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات ستروين، عن سيارتها الخدمية الصندوقية e-Jumper، والتي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

 

وتعد السيارة منافساً شرساً لأيقونة مرسيدس eVito، وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة تعتمد على سواعد محرك

كهربائي بقوة 96 كيلووات/120 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر.

 

وتتوفر للسيارة بطارية ليثيوم أيون سعة 37 كيلووات ساعة تصل إلى مدى السير

Advertisements
200 كلم، وبطارية أخرى سعة 70 كيلووات ساعة تصل بها السيارة إلى مدى السير 340 كلم، وفي أحسن الأحوال يستغرق شحن 80% من سعة البطارية حوالي ساعة.

 

ولم تحدد ستروين، حتى الآن الموعد الرسمي لطرح السيارة الجديدة في الأسواق، وكذلك لم تعلن عن الأسعار المقررة.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ستروين تكشف عن سيارة خدمية كهربائية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا