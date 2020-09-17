"الخالدي": تحسن تدريجي في حركة المبيعات بسوق السيارات

كتب: باسل الحلواني

أكد جاد الخالدي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، وعضو رابطة تجار السيارات، أن حركة المبيعات في سوق السيارات تشهد حالياً تحسناً تدريجياً، بعد تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وقال "الخالدي"، إن طرح موديلات 2021، وتقديم الوكلاء والموزعين العديد من العروض الترويجية والتخفيضات، ساهم

بشكل كبير في انتعاش حركة المبيعات في سوق السيارات.

وحول عودة الـ"أوفر برايس" على بعض الطرازات، أو البيع بأعلى من الأسعار الرسمية، أوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن ظاهرة الأوفر برايس عادت على بعض الموديلات نتيجة قلة الكميات المعروضة

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منها مع زيادة الطلب عليها.

وصرح "الخالدي"، بأن بعض السيارات اختفت من السوق المصرية نتيجة تأخر شحن دفعات جديدة منها، مؤكداً أن امتناع المواطنين عن شراء السلعة بالسعر الزائد سيؤدى إلى القضاء على ظاهرة "الأوفر برايس".

أضاف أن هناك بدائل كثيرة من السيارات المختلفة متاحة أمام المستهلكين، وبالتالي ليس هناك ضرورة لشراء السيارات التي تُباع بـ"أوفر برايس"، وعلى المستهلك البحث عن بديل بنفس المواصفات والأسعار.