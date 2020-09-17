"Pivi Pro" أحدث أنظمة الملتيميديا في جاجوار I-Pace

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الريطانية الفارهة "جاجوار"، عن إجرائها تحسينات شاملة على نظام الملتيميديا Pivi Pro بسيارتها I-Pace، وذلك حتى تضع بين يدي عملائها أحدث التقنيات في عالم السيارات.

ووفقاً لـ"جاجوار"، فإنه بمجرد أن يتم فتح قفل السيارة يبدأ

نظام Pivi Pro في العمل، وعلى غرار الهواتف الذكية الحديثة تسرد القائمة الرئيسية جميع علامات التبويب ذات الأيقونات الصغيرة، ويمكن الوصول إلى القوائم الفرعية المعنية عن طريق التمرير والضغط، كما أن 90% من جميع الوظائف يمكن الوصول إليها بالفعل عبر شاشة البدء.

وبحسب الشركة الإنجليزية فإن النظام الجديد يتذكر عادات معينة للسائق،

على سبيل المثال الطرق وأرقام الهواتف ومحطات الشحن، التي يختارها بشكل متكرر، ويقوم بعرض هذه المعلومات ليختار إعدادات راحة معينة ويقترح المواد المفضلة ويذكر بالمكالمات الروتينية، حتى أنه يلاحظ عندما يترك السائق هاتفه في المنزل، إلى جانب المزايا المعتادة مثل الملاحة المتصلة بشبكة الإنترنت وبيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، والبحث عن محطات الشحن في الجوار، وكيفية زيادة مدى السير عن طريق إعطاء إرشادات ونصائح لهذا الغرض، فضلا عن خاصية دمج الهواتف الذكية عن طريق أندرويد أوتو، آبل كار بلاي.