أبرز 10 سيارات كلاسيكية تحولت صديقة للبيئة.. تعرف على قدراتها المميزة

لم يعد التحول للطاقة الكهربائية هدفا لماركات السيارات فيما يخص موديلاتها الحديثة فقط، إذ توجهت مجموعة من الماركات، لتعديل عدد من سياراتها الكلاسيكية وتحويلها للعمل بمحركات كهربائية بقدرات مميزة.

والأمر نفسه، قام به بعض ملاك هذه السيارات من مختلف أنحاء العالم عبر مراكز صيانة مختصة، من الراغبين في استمرار قيادتهم لموديلاتهم الكلاسيكية القيمة، مع تحويلها لمركبات صديقة للبيئة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة، بأبرز 10 عملايات تحول ناجحة للطاقة الكهربائية، طبقت على سيارات كلاسيكية، بفعل ماركاتها الأم، أو مراكز صيانة متخصصة في هذا النوع من تعديل السيارات.

وبدأ الموقع قائمته، بطراز E-Type Zero من ماركة جاجوار، التي نجحت في تحويل نسخة منه للعمل بالطاقة الكهربائية، وما يميز هذا الطراز، أن كان الطراز الذي قام الأمير هاري بقيادته برفقة ميجان ماركل عقب زفافهما مباشرة.

وبعد تحويل جاجوار لهذا الطراز للعمل بالطاقة الكهربائية، اصبح يتمتع ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 40.0 كيلوات في الساعة، وينتج محركه الكهربائي قوة 295 حصان.

من بعدها جاء ضمن القائمة، طراز رولز رويس Silver Shadow موديل عام 1970، الذي نجحت متخصص في صيانة السيارات الكهربائية باسم Shift EV بتحويله للطاقة الكهربائية، ومنحه محرك كهربائي من طراز تسلا موديل S 2016.

وعلى طريقة جاجوار، قامت ماركة أستون مارتن البريطانية، بمحاولة تحويل طراز كلاسيكي تابع لها للطاقة الكهربائية ونجحت في ذلك، وهو طراز DB6 MKII Volante، موديل عام 1970، وأصبح الطراز يعمل حاليا بمحرك كهربائي بقوة 295 حصان، يتمتع بنطاق سير يصل لـ170 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، ويعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 40 كيلوات في الساعة.

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ومن بعده، جاء ضمن قائمة موقع "هوت كارز"، طراز E-BULLI، من فولكسفاجن، والذي نجح العاملين بمركز صيانة متخصص بسيارات فولكسفاجن باسم Volkswagen Commercial Vehicles في تحويل الطراز للطاقة الكهربائية، ومنحه محرك كهربائي ينتج قوة 82 حصان مع عزم دوران 156 لفة/قدم، وسرعة قصوى تصل لـ81 ميل في الساعة.

ومن ماركة لاند روفر، جاء ضمن القائمة النسخة الكلاسيكية من طراز ديفندر، التي نجح مركز الصيانة البريطاني Twisted المختص بصيانة موديلات لاند روفر، في منحها محرك كهربائي بقوة 214 حصان، يعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 60.0 كليوات في الساعة، ويصل نطاق سيره لـ 200 ميل كحد أقصى.

جاء من بعده بالقائمة، طراز فيات 124 سبايدر موديل عام 1982، الذي نجح مركز الصيانة Electric GT بولاية كاليفورنيا، بتحويله للطاقة الكهربائية، ومنحه محرك كهربائي ينتج قوة 120 حصان، مع عزم دوران 173 لفة/قدم، ويعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 25 كيلوات في الساعة.

ومن ماركة فيراري، جاء ضمن القائمة، طراز 308 الرياضي الذي طرح في عام 1978، والذي نجح في تعديله مركز صيانة Electric GT الأمريكية بولاية كاليفورنيا، ومنحه محرك كهربائي مميز، يعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 46 كيلوات في الساعة، ويحظى بمدى سير 150 ميل.



