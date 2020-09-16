قريبا إطلالة جديدة لسيارات اختفت لسنوات.. طرازات حفرت تاريخها

بعد مرور سنوات على وقف تصنيعها، تستعد سوق السيارات الدولية لاستقبال عودة مجموعة مميزة من الموديلات للطرح بنسخ حديثة منها من مختلف الماركات البارزة.

وقدم موقع "هوت كارز المختص بأخبار السيارات، أبرز الموديلات التي تعود قريبا للطرح بنسخ جديدة، وبدأ بطراز فولكسفاجن المرتقب، VW Microbus، الذي تطرح منه نسخة حديثة بمحرك كهربائي، بديلة عن النسخة الأصلية منه التي كانت تطرح باسم VW Type 2 حتى توقف طرحها نهاية حقبة السبعينيات.

ومن بعدها جاء طراز أستون مارتن "فانكويش"، الذي تطرح منه نسخة جديدة قريبا، بعد أن كان قد توقف طرحه في عام 2018، وستكون النسخة الجديدة بمحرك فئة V12 ذو قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.6 ثانية.

ومن ماركة رام المصنعة للشاحنات تعود قريبا للاسواق شاحنة "داكوتا"، الذي توقف طرحها في عام 2009، وتطرح منها نسخة جديدة مع بداية عام 2022.

ومن ماركة بي إم دبليو، يعود قريبا للأسواق، طراز Z3 المميز ضمن فئات كونفرتابل، والذي توقف طرحه في عام 2002، وكان أول ظهور له عام 1995.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، من ماركة تويوتا اليابانية، طراز MR2، الذي كان أول ظهور له في عام 1984، وتوقف طرحه في عام 2007، وتأتي اعادة طرح هذا الطراز من جديد، بغرض تعزيز تويوتا لأسطولها من السيارات الرياضية.

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وأيضا ماركة هامر، التي تعود من جديد تحت اشراف ماركة GMC، بعد توقف طرح موديلاتها عام 2009، وستطرح شاحنة جديدة من هامر بمحرك كهربائي خارق، بحلول عام 2021 المقبل.

ومن جديد ظهرت ماركة أستون مارتن بالقائمة، حيث ذكر موقع "هوت كارز"، أنها ستعيد طراز آخر للظهور بعد سنوات من وقف تصنيعه، هو طراز "لاجونا"، الذي توقف طرحه عام 1990.

ثم طراز جييب "واجنور"، الذي ذكر الموقع أنه من ابرز الموديلات، التي يعاد طرحها قريبا بالأسواق، بعد توقف طرحه في عام 1991، وتقدم جييب نسخة حديثه من هذا الطراز بحلول عام 2022.

ومن ماركة ألفا روميو الإيطالية، يعود قريبا للظهور من جديد بأسواق السيارات، طراز GTV المميز، الذي كان ظهوره للمرة الأولى عام 1995، واستمر حتى عام 2005، وتطرح النسخة الجديدة منه للبيع بنهاية 2020، بعد أن كان مقررا الكشف عنها رسميا في معرض جنيف الدولي للسيارات الذي ألغي بسبب كورونا.

وفي ختام القائمة، جاء طراز فورد "ثاندربرد"، الذي استمر طرحه من عام 1954 حتى عام 2005، وتعيد فورد طرحه بنسخه جديدة حديثة، بحلول عام 2022 المقبل.



