تباعد اختياري.. الاتحاد الآسيوي يستجيب لمطالب الهلال السعودي

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مطالب إدارة نادي الهلال السعودي، بتوفير غرف إضافية لعناصر الفريق، خلال فترة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وعانى عدد من عناصر الهلال، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة الأخيرة، قبل أيام قليلة من استئناف البطولة الآسيوية.

وحسب مراسل "العين الرياضية"، فإن الاتحاد الآسيوي للعبة وافق على طلب إدارة الهلال، بوضع كل لاعب في غرفة خاصة بمفرده خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك على عكس النظام المعتاد لمعسكرات الفرق والمنتخبات، الذي يعتمد على وجود لاعبين في كل غرفة.

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وتسعى إدارة الهلال من خلال تلك الخطوة، لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وفرض المزيد من التباعد بين اللاعبين، بعد أن تعرض 7 أفراد من البعثة للإصابة بفيروس كورونا.

وكان الهلال كشف يوم السبت الماضي عن إصابة 6 من عناصره بالفيروس، وهم سلمان الفرج، ومحمد البريك، ومحمد الواكد، وصالح الشهري، وحمد العبدان، إضافة إلى سعود كريري إداري الفريق، قبل تعرض نواف العابد لنفس الوباء.

ويلتقي الهلال مع نظيره باختاكور الأوزبكي مساء يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة 4 من دور المجموعات.

ويحتل حامل اللقب صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة، برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات.