بنتلي كونتيننتال GT مولينر الجديدة تنطلق رسمياً

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي عن كونتيننتال GT مولينر الجديدة، والتي وصفتها الشركة بـ “ذروة الفخامة” في مجال كونتيننتال بفضل إضافات قسم مولينر للعمليات الخاصة.
وقد حصلت كونتيننتال مولينر الجديدة على شبك أمامي فضي على شكل “الماسة المزدوجة”، مع جنوط مولينر 22 إنش رياضية ضمن تحديثات خارجية أخرى.
وقد صرحت بنتلي أن كل سيارة كونتيننتال مولينر تأتي بـ 400,000 غرزة تخييط داخل المقصورة، كل واحدة يتم تخييطها بدقة على مدار 18 شهر، مع لوحة عدادات رقمية بتصميم مميز.
وستتوفر كونتيننتال مولينر بمحرك 12 سلندر سعة 6.0 لتر بقوة 626 حصان، وآخر V8 سعة 4.0 لتر بقوة 542 حصان، وسيبدأ توصيل السيارة في النصف الأول من 2021.
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