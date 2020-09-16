مقارنة بالصور بين هيونداي توسان 2022 والجيل السابق

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي توسان 2022 حصلت على تحديثات شاملة للتصميم الخارجي بما يتناسق مع لغة تصميم العلامة الجديدة التي رأيناها في إلنترا وسوناتا، ويعني ذلك تغيير الشبك والمصابيح وإضافة خطوط جسدية أكثر جراءة وحدة، مع تحديثات شاملة مماثلة للداخلية وموادها وتقنياتها.. وبشكل عام نرى أن توسان أصبحت أكثر أناقة، ونعرض لكم هنا بعض المقارنات بين الجيل الجديد والجيل الحالي. المقدمة الجوانب Advertisements الخلفية الداخلية

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