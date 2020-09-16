رئيس صندوق إعمار القدس سامر السنجلاوي لـ ”الخليج 365”: الموقف الفلسطيني من سلام الإمارات وإسرائيل خاطئ وساذج ويفتقر للدبلوماسية المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/9/16 09:23 م بتوقيت أبوظبي
قال سامر السنجلاوي، رئيس صندوق إعمار القدس، الأربعاء، إن الموقف الفلسطيني من سلام الإمارات وإسرائيل خاطئ وساذج ويفتقر للدبلوماسية.
وأضاف، خلال مقابلة خاصة مع " الخليج 365"، أن هناك "تسرعا وتخبطا بالموقف الفلسطيني المتعلق باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات".
وأكد سامر السنجلاوي أن "القيادة الفلسطينية مطالبة بوضع استراتيجية جديدة والتغلب على الأزمات الداخلية".
وقال إن" صلاحية شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتهت"، لافتاً إلى أنه:"حان الوقت لاختيار شرعية فلسطينية جديدة قادرة على التعامل مع المتغيرات".
ولفت رئيس صندوق إعمار القدس إلى أن الإمارات دولة عربية مهمة لها الدور الكبير في مساندة الشعب الفلسطيني، مطالبا الفلسطينيين بالتعامل مع معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بإيجابية.
وأضاف السنجلاوي أن " اتفاق السلام سيمكن الإمارات من دفع الملف الفلسطيني للأمام عبر الحديث من مركز قوة مع الإسرائيليين".
وقال:" علينا تشجيع جالياتنا الفلسطينية على النمو والازدهار وليس التحريض"، مشيراً إلى أن "مهاجمة الإمارات أسلوب عبثي".
وأمس الثلاثاء، شهد البيت الأبيض حفل التوقيع على معاهدتي سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية، في تحول لاقى ترحيبا دوليا واسعا.
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