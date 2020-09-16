بعد استقالة كارتيرون.. الزمالك يستقر على مدربه الجديد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين طارق يحيى مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي أبلغ المجلس رسميا باعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته كمدير فني للفريق.



وكان مراسل "العين الرياضية" علم من مصادر مقربة من مجلس إدارة الزمالك أن كارتيرون عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي، الثلاثاء، اعتذر خلالها بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق.

وكشفت المصادر ذاتها أن المدرب أقدم على هذا القرار في ظل تلقيه عرضا خارجيا مميزا خلال الآونة الأخيرة، وأنه قرر دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده من أجل الرحيل.

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وأوضحت أن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق سيضم كلا من طارق يحيى مديرا فنيا، ومعه كل من أيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادي مساعدين.





وأكدت المصادر أن مرتضى منصور عقد جلسة مع أعضاء الجهاز الفني الجديد قبل بدء مهمتهم في الفترة الحالية، أكد لهم خلالها ثقته فيهم وأنهم سيكونون على قدر المهمة الموكلة إليهم.



