تعرف على أغرب القوانين التي تفرض على السيارات حول العالم

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من تشابه القوانين التي تفرض على السيارات في بلدان العالم، إلا أن بعض البلدان تفرض قوانين قد تبدو غريبة، وذلك بسبب ما تحتويه من ضوابط وقيود.

ولقد نشر موقع “أوتو كار” المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أغرب القوانين التي تفرض على السيارات في دول العالم، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز هذه القوانين الغريبة.

أول هذه القوانين الغريبة هو قانون الغلق الفوري للأبواب بعد مغادرة السيارة، والذي يطبق بشدة في عدد كبير من الولايات الأسترالية، حيث يلزم السائق بالغلق الفوري لأبواب السيارة فور مغادرتها، والابتعاد عنها لمسافة تتخطى 10 أقدام.

وهو قانون يعاني منه ملاك موديلات مثل جييب رانجلر و ميني “موك”، وذلك لعدم احتواء هذه الموديلات لنوافذ تسمح بإحكام غلق الأبواب.

ويأتي أيضاً في أستراليا قانون توثيق حمولة البطاطس، وهو قانون بدأ تطبيقه في عام 1946، ويوثق هذا القانون الغريب ما يحمله السائق من عدد حبات البطاطس لندرة هذا النوع من الخضروات، وعدم السماح لأحد بالتجول بحمولة بطاطس في سيارته أكثر من 110 رطل، لكن لا يوجد دليل على استمرار تطبيق هذا القانون حتى الآن.

وفي فرنسا، يوجد قانون يلزم قائدي السيارات بالاحتفاظ باختبار لرائحة الفم، وذلك للكشف في أي وقت عن قيادة السائق تحت تأثير الكحول أم لا، وقد بدأ تطبيق هذا القانون منذ عام 2013.

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كما يضم الموقع قانون غريب آخر من فرنسا، وهو إمكانية القيادة دون أن يحمل السائق رخصة قيادة، لكن مع ضرورة أن يكون أكبر من 14 عاما.

وفي ألمانيا، يفرض على جميع السيارات الحفاظ على خزان وقود ممتلئ، وذلك لحظر التوقف على جوانب الطرق بألمانيا، حيث لا تنطبق عليها قوانين تحديد السرعة، وتصل غرامة ترك خزان الوقود حتى يفرغ تمام إلى 70 يورو.

وفي اليابان، تفرض السلطات قوانين صارمة حيال السائقين الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدر، حيث تصل العقوبات إلى حبس 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ين.

وفي قبرص، تفرض السلطات قانون يمنع تناول الأطعمة والمشروبات أثناء القيادة، مع فرض تعميم على كافة السائقين بإبقاء الكشافات الأمامية للسيارات عاملة طوال الوقت.