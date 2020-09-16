جنرال موتورز تهدف لتطوير سيارات طائرة للتنقل داخل المدن

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر مطاردة شركات السيارات لحلم السيارات الطائرة الذي استعصى تحقيقه على الكثيرين.. وقد رأينا إعلانات سابقة من بورش وهيونداي وغيرهم عن استثمارات في المجال، والآن عبرت جنرال موتورز عن اهتمامها هي الأخرى.

ماري بارا، المديرة التنفيذي لجنرال موتور، عبرت عن اهتمامها باقتحام مجال السيارات المدنية الطائرة، مع توقعات بالتركيز على سيارات الأجرة العمودية الطائرة، بينما سيارات الركاب الطائرة لن تكون أولوية.

وستكون سيارات الأجرة الطائرة كهربائية بالطبع، مع تطلع جي إم لاستخدام بطاريات Ultium الثورية الجديدة للشركة في السماء، والتي تضمن مدى كهربائي ممتاز، مع العلم أننا سنراها قريبًا في جمس همر وسيارات كاديلاك الكهربائية.

وتهدف جنرال موتورز للتعاون مع شركات أخرى في المجال لمشاركة تكاليف البحث والتطوير والتسريع من تطوير المشروع.

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