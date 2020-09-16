أسرع 10 سيارات بنظام الدفع الخلفي لعام 2020.. طرازات خارقة

يعد نظام الدفع الخلفي، من أبرز ما يميز السيارات عالية الأداء والرياضية الخارقة، ويقدم في معظم السيارات ضمن الكماليات المميزة بالفئات المتقدمة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، في قائمة مميزة، أبرز 10 سيارات طرحت في عام 2020، تعمل أو تتوفر منها نسخ عاملة بنظام الدفع الخلفي AWD.

وبدأ الموقع القائمة، بطراز "أكيورا NSX" الرياضي ونسخته الأحدث للعام الجاري، التي طرحت بنظام دفع خلفي، ومحرك قوي، توربيني مزدوج ذو سعة 3.5 لتر، من فئة V6 قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.9 ثانية، وتصل سرعة الطراز القصوى لـ191 ميل في الساعة.



وضمن القائمة جاء طراز AMG GT من مرسيدس، العامل بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4.0 لتر، ويعمل بنظام دفع خلفي يمنحه القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.9 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ195 ميل في الساعة.

من بعده جاء ضمن قائمة "هوت كارز" طراز GT-R Nismo الرياضي بنسخته الجديدة من نيسان، العامل بمحرك توربيني مزدوج فئة V6، ونظام دفع خلفي يمكنه من الوصول بسرعته القصوى لـ205 ميل في الساعة.

ومن ماركة أودي جاء ضمن القائمة طراز R8 Coupé Performance Quattro، الذي يتمتع بمحرك فئة V10بسعة 5.2 لتر، ويعمل بنظام دفع خلفي يمكنه من الوصول بسرعته القصوى لـ205 ميل في الساعة.

وأيضا ضمن القائمة، بسرعة قصوى تصل لـ205 ميل في الساعة بفضل نظامه للدفع الخلفي، جاء طراز بورش 911 Turbo S بنسخته الأحدث لعام 2020.

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ومن ماركة فيراري الإيطالية، جاء أول طراز هجين تطرحه في تاريخها، هو طراز SF90 Stradale الجديد كليا لعام 2020، والعامل بمحرك هجين تدعمه مجموعة من المحركات الكهربائية، ينتج قوة اجمالية تصل لـ986 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 124 ميل في الساعة خلال 6.7 ثانية بفضل نظامه للدفع الخلفي.

وطراز NIO EP9 الذي طرح بنسخته الجديدة لعام 2020، بنظام دفع خلفي يمكنه من الوصول بسرعته القصوى لـ217 ميل في الساعة.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز لامبورجيني الخارق، Aventador SVJ LP770-4 العامل بمحرك فئة V12 ونظام دفع خلفي يمكنه من الوصول بسرعته القصوى لـ219 ميل في الساعة.

وطراز بوجاتي شيرون الخارق بنسخته لعام 2020، العام بنظام دفع خلفي ايضا، يمكنه من الوصول بسرعته القصوى لـ261 ميل في الساعة.

ومن بوجاتي جاء في ختام القائمة، أقوى طراز في العالم يعمل بنظام دفع خلفي، هو طراز بوجاتي "ديفو"، الذي يمكنه نظام AWD من الوصول بسرعته القصوى لـ261 ميل في الساعة.



