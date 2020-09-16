سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، عند مستوى قياسي مرتفع في السوق الموازية غير الرسمية، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر البنك المركزي على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وأما في السوق السوداء، فقد بقي سعر الدولار ثابتا عند 235 جنيه وهو نفس السعر المسجل أمس، كما أنه أعلى سعر تم تسجيله في تعاملات السوق السوداء.

يأتي ذلك، بينما تعقد قوى الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم" في السودان اجتماعات مكثفة حاليا لوضع مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

وقالت مصادر باللجنة المركزية لقوى الحرية و التغيير لـ"العين الاخبارية " إنه فور الانتهاء من وضع المقترحات سيتم تقديمها إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك .

وأكدت المصادر أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أبلغت حمدوك رفضها سياسية رفع الدعم عن المحروقات.

وأعلن السودان الخميس الماضي، حالة طوارئ اقتصادية بعد أن تراجعت عملته بشكل حاد أمام الدولار.

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وترى حكومة السودان أن تراجع قيمة العملة سببه "تخريب ممنهج" وقد تم اكتشافه عبر تقارير أمنية.

وسجل التضخم السنوي في السودان معدلات قياسية، حيث وصل في أغسطس/آب الماضي إلى 166.83% من 143.78% في يوليو/تموز، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات، وفق لبيانات جهاز الإحصاء السوداني.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 65.15 جنيه للشراء، و65.48 جنيه للبيع، على شاشة البنك المركزي، في حين سجل الجنيه الإسترليني 70.96 جنيه للشراء، و71.32 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 277.3 جنيه، والإسترليني 300.8 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 178.97 جنيه للشراء و179.87 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال 62.66 جنيه، والدرهم 64.38 جنيه.