كيا تشوق لـ 7 موديلات كهربائية قادمة بلغة تصميم جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – شوقت كيا لـ 7 موديلات كهربائية جديدة ستنطلق قبل 2027 ضمن الاستراتيجية الكهربائية العالمية للعلامة الكورية.

كيا لم تكشف عن تفاصيل متعددة عن السيارات السبعة، ولكن نعلم أن واحدة منهم تحمل الاسم الكودي CV وسيتم تدشينها العام القادم كأول موديل كهربائي من الصفر للعلامة وليس مجرد نسخة كهربائية لموديل حالي.

وليس هذا فحسب، بل ستمثل CV بداية لغة تصميم جديدة لكيا سنراها في جميع الموديلات الكهربائية للشركة، جميعهم بشاسيه E-GMP الجديد لكيا.

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