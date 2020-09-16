وصول لكزس ال اكس 2021 إلى السعودية “صور ومعلومات” Lexus LX

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس LX موديل 2021 إلى السعودية أخيراً، وذلك في صور حصرية حصلنا عليها في الخليج ٣٦٥ نت.

التصميم

كما أكدنا سابقاً، فلا توجد تغييرات تذكر على لكزس LX لعام 2021، إذ تستمر باعتمادها على تصميم خارجي فاخر مهيب يخفي شخصيتها الوعرة، وتأتي بشبك مغزلي محدّث ومصابيح أمامية LED، غطاء محرك ديناميكي، بينما في الخلف نجد مصابيح LED حادّة.

الداخلية

تتميز LX بداخلية رحبة قمة في الفخامة تتسع لخمسة أو سبعة أشخاص حسب الفئة، مقاعد جلد عالي الجودة، مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق، ثلاجة متاحة اختيارياً، نظام تشغيل المحرك عن بعد، شحن لاسلكي للجوال، نظام صوتي مارك ليفينسون 19 سماعة، شاشتين للمقاعد الخلفية.

الأمان

مثبت سرعة نشط

كشف النقطة العمياء

منع التصادم الأمامي

كشف المشاة

تنبيه مغادرة المسار

حساسات أمامية وخلفية

4 كاميرات

أكياس هوائية أمامية وجانبية وللركب

ستائر هوائية جانبية

المحرك

تأتي الإس يو في اليابانية الفاخرة بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن.متر، مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

يذكر بأن لكزس LX موديل 2020 يبدأ سعرها من 486 ألف ريال بعد احتساب ضريبة 15%، وغير متوقع ارتفاعه بمقدار يذكر في موديل 2021.

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