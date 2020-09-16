شيفروليه تشعل سوق سيارات الـ"VAN" بطراز جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات أحمد جمال أحمد الأربعاء 2020/9/16 01:38 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/9/16 01:38 م بتوقيت أبوظبي

كشفت شركة شيفروليه الأمريكية عن النسخة الأحدث من طراز "إكسبرس" المجهز لعمليات الشحن والنقل، لتعزز أسطولها من السيارات التابعة لفئة VAN. وقال موقع "كار أند درايفر"، إن الطراز الجديد من شيفروليه "إكسبرس" تتوفر منه 10 فئات بأسعار مختلفة الافتتاحية بسعر 33,295 ألف دولار.

المحرك الطراز يتوفر للبيع بالأسواق بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، الأول فئة V8 والثاني فئة V6. Advertisements والمحرك فئة V6 يستهلك "جالونا" كل 14 ميلا، كما يستهلك المحرك فئة V8 أيضا "جالون" كل 13 ميلا يقطعها.

التقنيات الطراز يشمل مجموعة من التقنيات المميزة، منها شاشة عرض بقياس 6.5 بوصة، ومشغل أسطوانات، وخاصية اتصال عبر بلوتوث.

الحماية تشمل عدة أنظمة، منها استشعار للركن بالمنطقة الخلفية للسيارة، ورصد للمناطق العمياء خلف السيارة، والتنبيه المسبق في حالات الاصطدام.

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