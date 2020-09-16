ما تأثير المخالفات على البائع والمشتري عند نقل ملكية السيارة؟

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الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع عددٍ من الاستفسارات بشأن تأثير المخالفات على كلٍ من المالك والمشتري عند نقل ملكية السيارة.
وأوضح المرور في رده أنه بالنسبة لمالك السيارة، فإن وجود المخالفات عليه لا يمنع نقل ملكية السيارة، لكن بشرط سريان رخصة السير والفحص الدوري، وبالنسبة لمشتري السيارة فإنه من شروط إتمام نقل الملكية، خلوّ سجل المشتري من المخالفات المرورية.
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