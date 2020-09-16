السماح بالسفر عن طريق التاكسي البحري قريباً

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة النقل عن قرب السماح بالسفر بين مدن المملكة الساحلية عن طريق “التاكسي البحري”، وذلك بعد عامين من دراسة المشروع الذي تمت ترسيته على إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة.
ومن المقرر أن يربط التاكسي البحري بين جدة إلى الليث إلى القنفذة إلى جازان إلى فرسان جنوباً، ومن جدة إلى ذهبان إلى ثول إلى مدينه الملك عبد الله إلى رابغ إلى املج إلى نيوم شمالاً.
ويأتي هذا المشوع لتسهيل حركة النقل بين مدن المملكة وفقاً لرؤية 2030، ولزيادة حركة التنمية وتطوير خدمات النقل المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
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