اخبار السيارات

السماح بالسفر عن طريق التاكسي البحري قريباً

0 نشر
هالة الوصيف 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة النقل عن قرب السماح بالسفر بين مدن المملكة الساحلية عن طريق “التاكسي البحري”، وذلك بعد عامين من دراسة المشروع الذي تمت ترسيته على إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة.

ومن المقرر أن يربط التاكسي البحري بين جدة إلى الليث إلى القنفذة إلى جازان إلى فرسان جنوباً، ومن جدة إلى ذهبان إلى ثول إلى مدينه الملك عبد الله إلى رابغ إلى املج إلى نيوم شمالاً.

ويأتي هذا المشوع لتسهيل حركة النقل بين مدن المملكة وفقاً لرؤية 2030، ولزيادة حركة التنمية وتطوير خدمات النقل المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السماح بالسفر عن طريق التاكسي البحري قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا