السماح بالسفر عن طريق التاكسي البحري قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة النقل عن قرب السماح بالسفر بين مدن المملكة الساحلية عن طريق “التاكسي البحري”، وذلك بعد عامين من دراسة المشروع الذي تمت ترسيته على إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة.

ومن المقرر أن يربط التاكسي البحري بين جدة إلى الليث إلى القنفذة إلى جازان إلى فرسان جنوباً، ومن جدة إلى ذهبان إلى ثول إلى مدينه الملك عبد الله إلى رابغ إلى املج إلى نيوم شمالاً.

ويأتي هذا المشوع لتسهيل حركة النقل بين مدن المملكة وفقاً لرؤية 2030، ولزيادة حركة التنمية وتطوير خدمات النقل المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.